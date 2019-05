Royal baby : Meghan Markle et le Prince Harry veulent un accouchement "dans la stricte intimité"

Au Royaume-Uni, le royal baby se fait attendre depuis des jours. Au point de penser, pour certains, que le fils ou la fille de Meghan Markle et du Prince Harry serait en réalité déjà né, dans le plus grand secret. En direct de Londres, Arnaud Comte explique les raisons de cette hypothèse : "Buckingham a laissé savoir ces derniers jours qu’on apprendrait sans doute cette naissance a posteriori. (...) Harry et Meghan souhaitent vivre cet heureux événement dans la stricte intimité, loin du protocole."

Un accouchement à domicile

Peu de chances donc de voir des images de Meghan et d’Harry avec leur enfant à la sortie de la maternité, sous les projecteurs du monde entier. Meghan Markle a d’ailleurs prévu d’accoucher à son domicile. L’événement est fortement attendu, et notamment des bookmakers qui ont déjà fait leur pari. Pour eux, ce sera une fille, et elle sera rousse.

Le JT

Les autres sujets du JT