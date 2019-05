Le "Royal baby" est né et c'est un garçon

Le bébé royal s'est longtemps fait attendre. Au pied du château de Windsor (Royaume-Uni), haut lieu de la monarchie britannique, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'enfant de Meghan Markle et du prince Harry est né et c'est un garçon. Il a poussé son premier cri à 5h26, lundi 6 mai, selon Buckingham Palace. Le prince Harry, grand sourire aux lèvres, a annoncé la nouvelle depuis le château de Windsor lundi après-midi.

Un accouchement à domicile, près de Windsor

"Meghan et le bébé se portent incroyablement bien. Ça a été l'expérience la plus incroyable que je puisse imaginer. Mais comment font-elles ? (...) Nous sommes tous les deux absolument ravis", a-t-il déclaré. L'accouchement a eu lieu à domicile, selon la presse britannique, contrairement aux enfants de Kate et William. Les Britanniques n'attendent désormais qu'une chose : découvrir le visage de ce nouvel héritier de la couronne, même s'il n'a que très peu de chance d'être sur le trône un jour.

