Victoire des conservateurs aux élections britanniques : "Boris Johnson va pouvoir faire ratifier son accord" sur le Brexit

"Normalement, le 31 janvier 2020 au plus tard, l'accord du Brexit sera ratifié", a expliqué Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes.

"Désormais, avec cette majorité écrasante, Boris Johnson, va pouvoir faire ratifier son accord" sur le Brexit, a estimé vendredi 13 décembre sur franceinfo Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, spécialiste des questions européennes. Le Premier ministre britannique et son parti conservateur ont remporté les élections législatives, ce qui ouvre la voie à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier.

>> Législatives britanniques : Boris Johnson remporte la majorité absolue au Parlement, suivez la situation en direct

franceinfo : Après la victoire des conservateurs, que va-t-il se passer pour le Brexit ?

Désormais, avec cette majorité écrasante, Boris Johnson, va pouvoir faire ratifier son accord. Cela veut dire que dès la semaine prochaine, la Chambre des communes va se réunir pour discuter et normalement, le 31 janvier 2020 au plus tard, l'accord sera ratifié. Politiquement, cela voudra dire que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne avec une période transitoire jusqu'en décembre 2020.

Cela veut dire qu'on entre concrètement en négociation ?

Rien ne va changer au 31 janvier 2020, mais vu que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et donc du marché unique, il faut négocier des accords commerciaux, économiques, migratoires. Quelles sont les taxes qui vont s'appliquer ? Sur les marchandises ? Les services ? La libre circulation ? Et tout cela sera négocié jusqu'en décembre 2020.

Selon vous, les Britanniques ont voté pour les conservateurs ou pour en finir avec le Brexit ?

Les deux. Je crois que c'était bien l'élection du Brexit et on a surtout voté pour s'en sortir une fois pour toute. Par ailleurs, Jeremy Corbyn était très impopulaire avec un programme très à gauche. C'est une déroute pour lui, une défaite cinglante même dans les circonscriptions qui était traditionnellement acquises aux travaillistes. D'ailleurs, il a dit qu'il ne conduirait plus de liste du parti dans une future élection générale. C'est un désaveu cinglant.