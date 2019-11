RECIT. Comment le Brexit est devenu le "jour sans fin" des Britanniques

Debout les électeurs ! Et haut les cœurs !" Le matin du 24 juin, la BBC, SkyNews et ITV ne réveillent pas les Britanniques avec I Got You Babe de Sonny and Cher. La voix de Nigel Farage, leader du parti eurosceptique Ukip, résonne dans les foyers : "Mesdames et messieurs, osez rêver. L'aube se lève sur un Royaume-Uni indépendant", lance-t-il, sous les acclamations de ses supporters. "Débarrassons-nous du drapeau, de l'hymne, de Bruxelles et de tout ce qui ne va pas", s'enthousiasme cet historique partisan du "Leave", l'œil brillant de ceux qui n'y croyaient pas. Au cours de sa dernière déclaration à la presse, quelques heures plus tôt, il confiait "avoir le sentiment calme et rationnel que le camp du 'Remain' l'emporterait". Preuve, s'il en fallait, que les "sentiments calmes et rationnels" ne sont plus dignes de confiance.

En l'emportant (48% contre 52%), son camp a créé la surprise. Sur les marchés financiers, on préfère le terme "panique". En quelques heures, la livre sterling s'écroule pour atteindre son plus bas depuis 1985. Wham! chantait alors son célèbre Réveille-moi avant de partir-partir. Il est à peine 9 heures quand le Premier ministre, David Cameron, l'homme à l'initiative de cette consultation populaire, annonce qu'il démissionnera de son poste de Premier ministre avant l'automne.

Il quitte le 10 Downing Street trois semaines plus tard, le 11 juillet. Plutôt que de citer Winston Churchill (un cliché), il chantonne ("tuutuududu") "tel Winnie l'Ourson", analyse un journaliste politique d'ITV. Classic FM rebaptise cet air "ambigu [et] troublant" La Lamentation de Cameron et s'interroge : "Cette composition symbolise-t-elle le caractère inachevé du départ précipité de Cameron ? Ou s'agit-il d'un commentaire sur ce qui attend le 10 Downing Street ?"

Ce qui attend le 10 Downing Street, c'est Theresa May. La nouvelle Première ministre entre en scène le 13 juillet. Dans une logique toute british, le parti conservateur a choisi, pour mener à bien le Brexit, une personnalité qui ne s'est jamais clairement positionnée sur la question. Eurosceptique, la ministre de l'Intérieur de David Cameron défend la souveraineté nationale mais fait campagne pour rester dans l'UE. Ainsi, avant le référendum, elle est perçue comme "la plus pro-Brexit de ce gouvernement pro-Remain", explique l'historien Anthony Seldon dans sa biographie de Theresa May, intitulée Qui a un doliprane ? (non, c'est une blague, son titre est May at 10.)

Le mantra de la Première ministre : "Brexit means Brexit" ("Brexit signifie Brexit"). Si bien qu'un journaliste de la BBC a été contraint de demander une clarification : "What does 'Brexit means Brexit' mean?" ("Que signifie 'Brexit signifie Brexit' ?"). Et de traduire, pour le commun des mortels : "Cela signifie, bien sûr, qu'elle sortira le Royaume-Uni de l'Union européenne" et n'envisagera pas de revenir sur le déjà très controversé référendum.

Le coup d'envoi officiel du Brexit est donné le 29 mars 2017. Ce jour-là, Tim Barrow, l'ambassadeur britannique auprès de l'UE, apporte en main propre au président du Conseil européen, Donald Tusk, le courrier qui déclenche l'article 50 et marque ainsi l'ouverture des négociations. Dès lors, l'exécutif britannique se donne deux ans pour 1) définir les conditions du divorce avec ses 27 ex, 2) faire valider cet accord par le Parlement et 3) sortir de l'UE le 29 mars 2019, en sifflotant I Want to Break Free, de Queen.

Tim Barrow, l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne (à gauche), donne au président du Conseil européen Donald Tusk la lettre dans laquelle Londres demande de déclencher l'article 50 de la Constitution européenne, le 29 mars 2017 à Bruxelles. Ainsi, il place le Mentos du Brexit dans le Coca de l'Union européenne. (DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / AFP)

Theresa May est confiante. Un peu trop. Confiante comme David Cameron annonçant début 2016 la date d'un référendum imperdable sur une improbable sortie de l'UE. Comme lui, elle vise la légitimité des urnes et convoque donc de nouvelles élections. Des "snap" élections, sorte de scrutin éclair censé aligner la Chambre des communes derrière le gouvernement conservateur. Un peu moins d'un an après le référendum, toutefois, les Britanniques se réveillent dans un pays encore moins stable que la veille. Theresa May ne perd pas tout à fait les élections qu'elle a elle-même convoquées, mais les Tories en sortent fragilisés. Dépourvue de majorité, la cheffe du parti conservateur est obligée de s'allier au parti unioniste nord-irlandais, le DUP.

En échange du soutien de ces 10 députés du parti unioniste (et créationniste), indispensables à sa majorité, Theresa May promet au DUP un chèque d'un milliard de livres sterling à Belfast (un effort de 15 livres sterling par Britannique, estime le Financial Times). Un calcul (calme et rationnel ?) qui va paralyser Westminster.