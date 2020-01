Royaume-Uni : la reine Elizabeth II promulgue la loi sur le Brexit

Le compte à rebours peut officiellement commencer. Le projet de loi transposant l'accord de Brexit a été promulgué par la reine Elizabeth II, ce qui lui donne force de loi, a annoncé le gouvernement britannique jeudi 23 janver, à huit jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Sa Majesté la reine a donné son assentiment royal" au texte réglant les modalités de la rupture après 47 ans d'un mariage tumultueux avec l'UE, a annoncé sur Twitter le ministre chargé du Brexit, Steve Barclay. "Inscrit dans la loi, cela permet au Royaume-Uni de quitter l'UE le 31 janvier", a ajouté le ministre.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr