"Il est temps de partir !" : à Bruxelles, le ras-le-bol des élus et des fonctionnaires européens face au Brexit qui s'éternise

Theresa May ne parvient toujours pas à faire voter un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Et le temps commence à manquer. Des fonctionnaires et des élus européens impliqués dans les négociations avec Londres nous racontent leur lassitude.

La Première ministre britannique, Theresa May, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors d'une conférence de presse à Strasbourg, le 11 mars 2019. (VINCENT KESSLER / REUTERS)