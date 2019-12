DIRECT. Législatives britanniques : Boris Johnson remporte la majorité au Parlement, selon la BBC et Sky News

Ce qu'il faut savoir

C'était un scrutin décisif, dans le brouillard du Brexit. Les Britanniques ont voté pour les élections législatives, jeudi 12 décembre et ils ont choisi le Premier ministre sortant Boris Johnson, champion du Brexit. Ce dernier obtient une majorité nette, selon des résultats officiels cités vendredi 13 décembre sur la BBC et Sky News. Suivez les résultats et les réactions avec franceinfo dans ce direct.

650 sièges en jeu. Les 46 millions d'électeurs britanniques ont voté pour élire leurs 650 députés à la Chambre des communes. Pour obtenir la majorité et ainsi le poste de Premier ministre, le parti vainqueur devait compter dans ses rangs environ 320 sièges. Les résultats ne sont pas encore complets mais les Tories de Boris Johnson ont déjà remporté les 326 sièges nécessaires pour avoir une majorité.

Le Brexit, sujet central. Le pays est embourbé dans le processus du Brexit depuis le référendum de 2016, remporté à 52% par le "leave", qui a profondément divisé le Royaume-Uni. C'est pour sortir de l'impasse que le Premier ministre conservateur a voulu ces législatives, les troisièmes en quatre ans. Il espérait ainsi obtenir la majorité absolue qui lui a fait défaut pour faire adopter par le Parlement l'accord de divorce qu'il a négocié avec Bruxelles. En cas de victoire, il a promis de "réaliser le Brexit" le 31 janvier 2020. Aux yeux de 65% des Britanniques, le Brexit est le problème le plus important auquel fait face le Royaume-Uni, selon un sondage Ipsos (lien en anglais).