Législatives au Royaume-Uni : après une victoire écrasante, Boris Johnson peut délivrer le Brexit

La victoire est écrasante pour Boris Johnson. Jeudi 12 décembre, lors des élections législatives anticipées organisées au Royaume-Uni, le Parti conservateur a réalisé son score le plus important depuis 1987 et Margaret Thatcher. Avec ce scrutin historique, le Premier ministre garde la majorité avec plus de 360 sièges à la Chambre des communes. "Ça va changer le cours des négociations au Parlement qui était profondément divisé, ce qui ne permettait pas d'aller plus loin sur le dossier du Brexit", rappelle le correspondant de France Télévisions à Londres (Royaume-Uni) Arnaud Comte.

Un Brexit effectif au 31 janvier 2020 ?

Avec cette majorité, Boris Johnson va pouvoir délivrer le Brexit le 31 janvier 2020. "Débutera alors une période de transition, au cours de laquelle il faudra négocier les contours de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne", conclut le journaliste Arnaud Comte.

