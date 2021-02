Le prince Philip, époux d'Elizabeth II, hospitalisé "par précaution"

Son hospitalisation est prévue pour "quelques jours". Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, a été hospitalisé "par précaution" à Londres après s'être senti mal, a annoncé le palais de Buckingham, mercredi 17 février. Agé de 99 ans, le duc d'Edimbourg "a été admis au King Edward VII Hospital mardi soir. Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il s'est senti indisposé", a indiqué le palais dans un communiqué.

Depuis 2017 et son retrait de la vie publique, le duc d'Edimbourg n'apparaît que rarement dans les médias.

Selon une source citée par The Guardian (lien en anglais) ainsi que par un journaliste de la chaîne ITV, l'hospitalisation du mari d'Elizabeth II n'est pas liée au Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, le couple royal vit au château de Windsor, à l'ouest de Londres.

Prince Philip’s illness is not Covid related we are told. He travelled to central London by car and it was not treated as an emergency admission.

He walked in unaided.

Buckingham Palace call it “purely precautionary” as he “had been feeling unwell for a short period.