Le gouvernement écossais va distribuer des protections périodiques gratuites aux élèves et aux étudiantes

Le programme doit être lancé au moment de la rentrée scolaire 2018.

Le gouvernement écossais est devenu "le premier au monde" à annoncer, vendredi 24 août, qu'il rendait gratuites les protections périodiques pour tous les élèves et étudiantes. "Des protections périodiques gratuites seront distribuées aux élèves et étudiantes dans les écoles, les collèges et les universités d'Ecosse, grâce à un fonds de 5,2 millions de livres (5,8 millions d'euros)", précisent les autorités dans un communiqué (en anglais).

Ce programme, "qui coincide avec le début de l'année scolaire", concernera 395 000 jeunes filles. "Dans un pays aussi riche que l'Ecosse, il est inacceptable que quiconque doive se battre pour pouvoir acheter des produits sanitaires de base, a réagi une parlementaire écossaise, citée dans le communiqué. Je suis fière que l'Ecosse soit la première au monde à agir pour combattre la pauvreté menstruelle." Cet investissement de 5,2 millions de livres "signifie que ces produits essentiels seront distribués pour celles qui en ont besoin (...), ce qui permettra aux élèves de se concentrer sur leurs études", a-t-elle estimé.