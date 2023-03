La BBC met son présentateur star Gary Lineker en retrait après un tweet contre le gouvernement

L'ancien attaquant anglais a vivement critiqué sur le réseau social un projet de loi anti-immigration du gouvernement britannique. La chaîne a considéré qu'il avait commis "une infraction".

Sanction immédiate. La BBC a mis en retrait, vendredi 10 mars, son présentateur vedette Gary Lineker, après un tweet de l'ancien footballeur anglais comparant le langage du gouvernement sur les réfugiés à celui de l'Allemagne nazie. Cette décision a déclenché une révolte chez les consultants du groupe audiovisuel britannique, l'obligeant à modifier ses programmes.

Après l'annonce mardi par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak d'un nouveau projet de loi visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni, Gary Lineker, très actif sur Twitter, avait dénoncé "une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930".

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

Les programmes de la BBC perturbés

Les propos de l'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, âgé de 62 ans et suivi par près de 9 millions d'internautes sur Twitter, ont suscité une vive polémique dans un contexte de tensions autour des questions d'immigration, mais aussi de critiques récurrentes d'impartialité visant l'audiovisuel public de la part de la droite britannique.

La BBC avait alors affirmé qu'elle allait "s'entretenir" avec le présentateur de l'émission "Match of The Day", diffusée tous les samedis. Vendredi, le groupe audiovisuel a dit considérer "les récentes activités [de Gary Lineker] sur les réseaux sociaux comme une infraction aux consignes". "La BBC a décidé qu'il allait se retirer de la présentation de 'Match of The Day' jusqu'à ce que nous ayons un accord clair avec lui sur son utilisation des réseaux sociaux", est-il précisé.

Après l'annonce de cette sanction, l'ancien attaquant a reçu de nombreux soutiens. Alan Shearer et Ian Wright, deux anciens joueurs et consultants, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à "Match of The Day". D'autres présentateurs du média public ont également renoncé à présenter leurs émissions, provoquant une importante perturbation des programmes. Les émissions "Football Focus" et "Final score" n'ont pas été diffusées samedi.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023