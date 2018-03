L'Eurozapping : la crise se poursuit entre Londres et Moscou, des chiens attendus aux examens en Suisse

Londres soutenu contre Moscou. C'est une Première ministre déterminée qui s'est rendue, ce jeudi, à Salsbury. Theresa May accuse toujours la Russie d'être à l'origine de l'empoisonnement d'un ex-espion et de sa fille. Dans un communiqué, elle vient d'obtenir le soutien de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. "C'est un épisode supplémentaire dans les opérations de déstabilisation organisées par la Russie au sein de nombreux pays européens", commente Theresa May. En Russie, le ministre des Affaires étrangères dément toute implication et menace. Après le renvoi de 23 diplomates russes, les Britanniques de l'ambassade de Moscou pourraient également faire leurs valises.

Nouveau camouflet pour Londres, des chiens attendus pour des examens en Suisse

Pendant ce temps, Unilever quitte Londres pour les Pays-Bas. Le siège social britannique du géant de l'agroalimentaire va être regroupé avec celui de Rotterdam. La multinationale veut rationaliser afin de "gagner en rapidité et en efficacité", explique Paul Polman, le PDG d'Unilever. Une bonne nouvelle pour les Néerlandais, mais un camouflet au goût de Brexit pour Londres.

En Suisse, les chiens de berger devront passer des examens. Dès le berceau, les futurs chiens de berger vivent avec les moutons. Mais afin d'éviter qu'ils ne s'en prennent au promeneur, ils vont devoir réussir un test pour être autorisés à protéger les troupeaux.

