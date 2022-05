Royaume-Uni : le pays prépare le Jubilé de la Reine

Au Royaume-Uni, le Jubilé de platine de la reine Élisabeth II se prépare. Au programme : quatre jours de fête pour célébrer 70 ans de règne. L’événement promet d’être grandiose, avec un défilé militaire et aérien et des centaines de musiciens. Les préparatifs ont déjà commencé.

Le Royaume-Uni se prépare à célébrer sa reine. Les grues s’activent sur le parvis du palais de Buckingham pour installer la tribune et la scène pour les cérémonies. Chaque Britannique entend célébrer l’événement à sa façon. "J’ai décoré toute ma maison et on va porter un toast en son honneur", rapporte une femme. "J’ai tellement hâte. On a organisé une fête de quartier avec ma famille", témoigne une autre femme. "Je vais mettre mon chapeau melon aux couleurs du Royaume-Uni et je vais même planter des drapeaux britanniques dessus", affirme un homme.



Un gâteau créé pour l’occasion

Ces deniers mois, les Britanniques se sont inquiétés de l’état de santé d’Élisabeth II. Avant même le début des célébrations officielles, les hommages se multiplient. Un gâteau a été créé en son honneur, inspiré du dessert de son mariage ou encore un arbre installé sous les fenêtres du palais de Buckingham pour représenter l’unité de la nation britannique. Les Britanniques se ruent déjà dans les boutiques pour acheter des produits à l’effigie de la reine.