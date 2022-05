Royaume-Uni : une apparition très remarquée d'Elizabeth II

La reine sort de son palais et c’est tout le peuple britannique qui est rassuré. Vendredi 13 mai, "Elizabeth II s’est rendue à un événement hippique qui a lieu tous les ans et qu’elle n’a pas raté depuis 1943", rapporte la journaliste Maelys Septembre en direct de Londres (Royaume-Uni). C’est sa première sortie publique depuis la fin du mois de mars. "Sourire aux lèvres et détendue, la reine a même marché quelques pas avec sa canne pour aller discuter avec les organisateurs du concours équestre", poursuit la journaliste. Elle a pu avoir le plaisir de voir l’un de ses chevaux remporter un prix.

Des festivités à venir

En proie à des problèmes de santé, la reine avait été hospitalisée au mois d’octobre dernier. "Depuis, Elizabeth II ne sort plus beaucoup de son palais et limite ses apparitions", indique Maelys Septembre. Elle avait notamment renoncé à l’ouverture de la session parlementaire et au discours du trône. La reine va célébrer ses 70 ans de règne au début du mois de juin et de nombreuses festivités sont prévues à cette occasion.