Jubilé d’Elizabeth II : de nombreuses stars présentes pour un concert événement

De nombreux artistes, comme Alicia Keys et Diana Ross, seront présents samedi 4 juin pour un concert en l’honneur du jubilé d’Elizabeth II, qui ne pourra pas y assister en raison de ses difficultés à marcher et rester debout.

Samedi 4 juin, c’est le prince Charles et le prince William qui représentent la reine Elizabeth II lors d’un concert événement organisé dans le cadre de son jubilé de platine. La souveraine "a des difficultés à marcher, à rester debout", comme le souligne le journaliste Matthieu Boisseau en duplex depuis Londres (Royaume-Uni) pour le 20 Heures de France 2. "Ce concert malheureusement n’était donc pas adapté. Elle le regardera devant sa télévision", ajoute-t-il.

Des stars de la musique présente

Présent devant le palais de Buckingham, le journaliste explique qu’il y aura des artistes de renom à cet événement. "Queen, Diana Ross, Alicia Keys, Hans Zimmer et puis dans le public : 30 membres de la famille royale, mais pas Harry et Meghan. Pour la clôture du jubilé demain, une atmosphère populaire avec des fêtes de quartier partout à travers le Royaume-Uni, des repas entre voisins, 10 millions de Britanniques attendus : rendez-vous compte de l’engouement. Puis un défilé artistique dans les rues de Londres, avec 200 chevaux et 10 000 participants. Une célébration du Royaume-Uni et de son histoire, nous dit-on, à l’image finalement de ce jubilé de platine", déclare Matthieu Boisseau.