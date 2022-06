Jubilé d'Elizabeth II : les chiffres marquants de 70 ans de règne

Jeudi 2 juin, le Royaume-Uni célèbre les 70 ans de règne d'Elizabeth II. À 96 ans, elle est la monarque la plus âgée au monde, encore souveraine sur quinze pays (contre 32 lors de son couronnement). Chaque année, à Noël, elle s'adresse à ses 139 millions de sujets. Durant son règne, la reine a travaillé avec quatorze premiers ministres britanniques et Churchill a été son mentor.

Elle rapporterait plus de deux milliards d'euros par an au Royaume-Uni

En 70 ans de règne, Elizabeth II a parcouru l'équivalent de 42 tours de la Terre et a visité 116 pays. En Europe, elle s'est rendue le plus souvent en France, avec treize visites dans l'Hexagone. La souveraine a toujours apprécié ce pays. Côté immobilier et patrimoine, la reine possède six châteaux et sa fortune est estimée à 428 millions d'euros. Chaque année, elle coûte environ 100 millions d'euros au contribuable britannique. Cependant, elle rapporterait plus de deux milliards d'euros par an, notamment grâce au tourisme.