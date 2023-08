Irlande : un bug informatique permet aux habitants de retirer jusqu’à 1 000 euros aux distributeurs

La rumeur s’est répandue d’un coup. En Irlande, un bug informatique a transformé des distributeurs de billets en généreux donateurs, allant jusqu’à délivrer 1 000 euros. Mais la banque concernée n’a pas prévu de laisser les personnes s’en tirer à bon compte.

La scène est à peine croyable. En Irlande, les files d’attente sont importantes et nombreuses. Des familles entières, des gens de tous les âges se sont rendus dans la rue pour retirer. Une rumeur s’est répandue à toute allure qu’une banque a un problème et que tout le monde peut retirer gratuitement. Un des plus grands établissements du pays, la Bank of Ireland, est victime d’un bug informatique. La nouvelle est moquée par les Irlandais sur les réseaux sociaux.

Les policiers interviennent

Dans plusieurs villes, les policiers bloquent l’accès aux distributeurs. À minuit, la banque lance un avertissement : "nous tenons à rappeler aux clients que s’ils transfèrent ou retirent des fonds, y compris au-delà des limites autorisées, cet argent sera débité de leur compte". Dans la matinée du mercredi 16 août, il était encore quelques-uns à essayer de retirer. La banque assure qu’elle n’appliquera pas de pénalité aux clients qui se retrouvent à découvert, même si cela ne sera pas sans conséquence.