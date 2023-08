L'Irlande a un problème : elle a trop d'argent !

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Plébiscité par les multinationales pour sa fiscalité avantageuse, le pays engrange plus de recettes qu’il ne dépense. Résultat : un excédent budgétaire qui suscite la polémique.

L'Irlande a fait ses comptes : il y a cette année 10 milliards d'euros en trop dans son portefeuille. Autrement dit, l'État a perçu plus de recettes qu'il n'a engagé de dépenses. "Nous vivons en-dessous de nos moyens", comme le résume un économiste irlandais, Seamus Coffey, cité par le journal Irish Examiner. Voici un problème plutôt rare. Ce n'est pas la France qui dira l'inverse, où le budget est en déficit depuis 1974. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des pays européens, d’autant plus avec les dépenses exceptionnelles générées par la pandémie, puis la guerre en Ukraine.



Comment expliquer ce "miracle irlandais" ? Il tient en une phrase : "Merci les multinationales" . En Irlande, l’impôt sur les sociétés est très faible (12,5%, contre 25% en France). Résultat : nombre de grandes entreprises ont choisi Dublin pour y implanter leur siège européen. C'est le cas de Google, d'Apple, de Meta, de la maison-mère de Facebook. Des entreprises qui vont bien, qui font remonter leurs profits en Irlande et qui abondent largement les caisses du pays. En Irlande, deux tiers de l'impôt sur les sociétés est acquitté par seulement 10 multinationales. Outre les entreprises du numérique, l'industrie pharmaceutique, dont les résultats grimpent depuis la crise du covid, contribue fortement aux réserves fiscales irlandaises. Dernier facteur : depuis le Brexit, l'Irlande est désormais le seul pays anglophone au sein de l’Union européenne. C'est donc devenu une porte d'entrée très prisée vers le marché européen.

Un problème de riches

Néanmoins, on ne peut pas dire que pour l'Irlande, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : cette cagnotte de 10 milliards déclenche les passions et les polémiques. Que faire de tout cet argent ? L'opposition propose qu'il serve à construire des logements. La commission des forces armées propose que le budget de l’armée soit relevé, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le budget militaire de l'Irlande est, en proportion, le plus faible d'Europe. Pourquoi pas un plan pour les infrastructures, suggèrent d’autres voix ? Problème : l'Irlande, où le taux de chômage est historiquement faible, manque de main d'œuvre. Elle n'a donc pas les bras pour construire les routes et les ponts. Le gouvernement penche pour une autre option. Placer ces 10 milliards d'euros dans un fonds d’investissement, comme le fait la Norvège avec ses revenus pétroliers. Un "bas de laine", destiné à financer les futurs coûts du vieillissement de la population (retraites plus nombreuses et soins médicaux plus onéreux).Mais le débat n'est pas clos ; d'autant que la manne miraculeuse devrait aussi tomber l’an prochain dans les caisses publiques. Cela promet de nouvelles controverses. Voilà sans doute ce qui s’appelle "un problème de riches".