Histoire : les "Little Ships" amarrés à Dunkerque

Le sauvetage fin mai 1940, de 330 000 soldats alliés encerclés à Dunkerque par l'armée allemande est connu sous le nom d'"opération Dynamo". Les soldats ont été évacués par la mer grâce à des milliers de petits bateaux anglais. Chaque année, ces "Little Ships" sont de retour sur les plages dunkerquoises pour commémorer cet événement historique.

Au rythme des cornemuses, une dizaine de navires aux couleurs anglaises se trouvent à Dunkerque (Nord) dimanche 22 mai. Un beau spectacle pour les personnes alentour. Ces "Little Ships", des bateaux de tous types, sont venus en mai 1940 évacuer des soldats français et britanniques alors réfugiés dans la ville, encerclée par les Allemands. L’événement est encore dans les esprits. "Mon grand-père était l’un des 330 000 soldats sauvés et ramenés au Royaume-Uni", témoigne Stephen Wheatley, membre de l'équipage du Lady Lou.



Des bateaux héros de guerre

Ces navires sont considérés comme des héros de guerre. Avec seulement 11 mètres de long, un navire a sauvé de nombreuses vies. "Ils étaient 33 et les membres de l’équipage quatre. En tout, 37 personnes sur ce bateau. Je vous laisse imaginer : ils étaient dans chaque recoin", raconte Howard Hywel, capitaine du Elvin. Dès lundi 23 mai, ces bateaux historiques feront cap sur la Belgique.