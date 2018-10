Royaume-Uni : l'hélicoptère du président du club de foot de Leicester s'écrase près du stade

L'incident s'est produit quelques heures après la fin d'une rencontre à domicile, samedi soir, près de Londres. On ne sait pas s'il y a des victimes, ni si Vichai Srivaddhanaprabha était à bord de l'appareil.

Un hélicoptère appartenant au propriétaire de l'équipe de football de Leicester City s'est écrasé samedi 27 octobre sur le parking du club, rapportent les médias britanniques. L'incident s'est produit quelques heures après que Leicester a fait match nul 1-1 à domicile contre West Ham lors d’un match de Première League au King Power Stadium. L’identité du pilote et des passagers à bord de l'appareil n’a pas encore été confirmée. On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées. Nous sommes en train de traiter un incident dans les environs du King Power stadium", a aussitôt tweeté la police du Leicestershire.

Selon des témoins, l'hélicoptère venait de survoler le stade King Power quand il a commencé à tournoyer, avant de s'écraser au sol et de s'embraser. Un porte-parole de Leicester City a déclaré que le club prêtait assistance à la police locale et aux services de secours.

En Thaïlande, d'où est originaire le propriétaire Vichai Srivaddhanaprabha, les représentants de la société King Power ont dit ne pas pouvoir s'exprimer pour le moment sur cet accident, ni préciser si ce dernier était à bord de l'appareil.

Cinquième personnalité la plus riche de Thaïlande selon Forbes, Vichai Srivaddhanaprabha est devenu propriétaire du club de Leicester City en 2010. L'homme d'affaires a investi massivement dans le club, lui permettant de revenir dans l'élite du football anglais en 2014 et de devenir champion national deux ans plus tard.