Accident d'hélicoptère à Leicester : l'entraîneur Claude Puel n'était pas à bord et se dit "épouvantablement triste"

L'entraîneur français du club anglais de Leicester, joint dimanche 28 octobre par la direction des sports de franceinfo, a confirmé qu'il ne se trouvait pas dans l'hélicoptère accidenté samedi à Leicester.

Claude Puel, l'entraîneur français du club anglais de Leicester joint dimanche 28 octobre par téléphone par Jacques Vendroux, le directeur des Sports de Radio France a confirmé que "lui et sa femme" allaient bien. Ils n'étaient pas dans l'hélicoptère du propriétaire thaïlandais du club qui s'est crashé samedi 27 octobre près du stade.

"C'est une tragédie pour le club", a déclaré Claude Puel. "Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s'inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien".

L'appareil s'est écrasé samedi près du stade de la ville, quelques heures après que Leicester a fait match nul 1-1 avec West Ham lors d'un match de Première League au King Power Stadium. L’identité du pilote et des passagers à bord de l'appareil n’a pas encore été confirmée. On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées.