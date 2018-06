Feuilleton : Oxford-Cambridge, la course à l'excellence (4/5)

Même si l'on est un brillant scientifique, le problème à Cambridge est qu'on est toujours dans l'ombre des savants du passé. Des précurseurs du passé aux astronomes d'aujourd'hui, Cambridge est restée une référence dans l'astronomie et reste un centre inégalé de la connaissance du siècle. Des experts et des légendes ont parcouru les lieux, comme Stephen Hawking : diplômé d'Oxford, mais professeur pendant toute sa carrière à Cambridge, son génie était resté intact, même emprisonné dans son corps atteint de la maladie de Charcot.

Allier savoirs et technologies

Les technologies associées aux meilleurs cerveaux font aussi des merveilles à Oxford. Dans son laboratoire, Mathilde, étudiante en médecine, fait des recherches sur la maladie de Crohn : "On découvre des façons de développer de nouveaux médicaments", explique-t-elle. Comparée à une université comme celle de Paris Sud, celle d'Oxford a un budget dix fois supérieur, de l'ordre de cinq milliards d'euros. Un budget également investi dans les formidables bibliothèques de l'université, qui reçoivent mille nouveaux livres chaque jour. Le directeur des 28 bibliothèques d'Oxford doit miser sur le futur et la technologie. "C'est l'un des grands centres de mémoire", explique-t-il. Tous ses atouts valent à Oxford et Cambridge d'être considérées comme les deux meilleures universités de la planète.

Le JT

Les autres sujets du JT