Feuilleton : Oxford-Cambridge, la course à l'excellence (2/5)

Dans le feuilleton de cette semaine, France 2 vous propose de découvrir Oxford et Cambridge, les deux meilleures universités de la planète, deux temples du savoir et de l'excellence au Royaume-Uni. Et ce mardi 26 juin, France 2 vous emmène voir comment les étudiants y vivent et y travaillent.