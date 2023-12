Faits-divers : des zones d'ombres autour du périple d'Alex Batty

L'adolescent retrouvé en France il y a quelques jours, après avoir disparu pendant six ans, a raconté son périple, entre l'Espagne, le Maroc et la France. - (franceinfo)

L'adolescent retrouvé en France il y a quelques jours, après avoir disparu pendant six ans, a raconté son périple, entre l'Espagne, le Maroc et la France.

Au matin du samedi 16 décembre, de nombreuses zones d'ombre demeurent toujours autour du périple d'Alex Batty, le jeune Anglais porté disparu depuis 2017. Il a été retrouvé par hasard il y a deux jours, le long d’une nationale, par un livreur pendant sa tournée. Le jeune garçon se confie, il aurait été kidnappé par sa mère et son grand-père pour vivre au sein d'une communauté spirituelle. Parti d'Espagne en 2017, il aurait ensuite vécu au Maroc avant de rejoindre la France il y a deux ans et demi.

Aucune violence physique

Ici, il va se déplacer de ville en ville dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège. "C’est une vie nomade, dans laquelle les seules constantes et les seules choses qu'ils emmenaient avec eux, c'est des panneaux solaires et leur potager", explique Léa Chambonnière, cheffe d’escadron de la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne). L’adolescent affirme n'avoir jamais vécu de violences physiques. Il aurait décidé de fuir lorsque sa mère lui a annoncé leur départ pour la Finlande. Selon le procureur, la mère aurait déjà quitté le pays. Le grand-père serait quant à lui décédé il y a six mois.