Guerre entre Israël et le Hamas : trois otages tués au cours d'une opération de Tsahal

Vendredi 15 décembre, trois otages israéliens ont été tués par Tsahal pendant une opération à Gaza. Un drame qui a provoqué la colère de la population israélienne qui exige des réponses.

Ils s’appelaient Yotam Haim, Samer El-Talalqa et Alon Shamriz. Ces hommes, tous âgés de moins de 30 ans, avaient été enlevés par le Hamas et retenus en otage dans le nord de Gaza. Vendredi 15 décembre, ils ont été tués par erreur par des soldats de Tsahal au cours d'une opération. Une erreur incompréhensible et une colère qui ne retombe pas. À Jérusalem et Tel Aviv, les rues sont gagnées par des Israéliens consternés. "Le seul moyen de libérer les otages vivants, c’est la négociation. Se battre est une bonne chose, mais on peut faire une pause", indique l’un des manifestants.

"Faire la lumière"

Si l'armée israélienne présente ses profonds regrets aux familles, comment un tel drame a-t-il pu se produire ? "Les trois personnes tuées ont, semble-t-il, soit ont été abandonnées par les terroristes du Hamas, soit se sont échappées. On doit absolument faire toute la lumière", a déclaré Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances qui ont mené à cet échec. À ce jour, 129 personnes seraient toujours retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.