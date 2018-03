Ex-espion empoisonné : les enquêteurs britanniques se penchent sur 14 morts suspectes

La ministre de l'Intérieur britannique a reconnu que les enquêteurs pourraient examiner de nouveau un certain nombre de ces cas pour évaluer d'éventuelles implications russes.

Et si Sergueï Skripal n'étais pas la seule victime d'une tentative de meurtre des services secrets russes ? Après l'empoisonnement de cet ancien espion dans la petite ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, les enquêteurs britannique ont décidé de rouvrir de vieilles enquêtes sur des morts toutes aussi mystérieuses.

La présidente de la Commission des affaires nationales, la député travailliste Yvette Cooper, a écrit à la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, pour lui demander de réexaminer quatorze affaires après l'attaque à l'arme chimique contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre). Amber Rudd a reconnu que les enquêteurs pourraient se pencher de nouveau sur un certain nombre de ces cas pour évaluer d'éventuelles implications russes. Voici les sept cas les plus connus.

1 Un exilé russe mort d'une "compression au niveau du cou"

Nikolaï Glouchkov a été retrouvé mort le 12 mars 2018. Visé dès 1999 par des poursuites pour détournement de fonds au détriment de la compagnie aérienne Aeroflot, il avait reçu l'asile politique au Royaume-Uni en 2010. Il avait été condamné à huit ans de prison par contumace en mars 2017 par la justice russe. Selon les premiers examens post mortem, Glouchkov est décédé après une "compression au niveau du cou", à 68 ans. Il faisait partie des anciens partenaires de Boris Berezovsky.

2 Un oligarque russe retrouvé pendu avec son écharpe

Il a été retrouvé pendu avec une écharpe dans sa salle de bain, le 23 mars 2013. L'enquête n'a pas permis de conclure s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Boris Berezovsky a fait fortune dans les années 1990, au moment des privatisations menées par le gouvernement russe après la chute de l'URSS, en prenant le contrôle de la principale chaîne de télévision du pays. Au départ proche de Poutine, il s'est plus tard brouillé avec le chef de l'État russe, ce qui l'a amené à se réfugier au Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile politique en 2003.

3 Un homme d'affaires russe mort durant son jogging

Alexander Perepilichny a été découvert mort le 10 novembre 2012. Parti faire un jogging, il a été retrouvé sans vie sur le bord d'une route. Il avait 43 ans. Malgré deux autopsies, les causes de sa mort n'ont pas été définies. il avait quitté Moscou pour le Royaume-Uni en 2009. Il avait remis à des avocats suisses des documents détaillant l'implication d'officiels russes dans un vaste scandale financier. Deux ans après sa mort, la société auprès de laquelle Perepilichny avait un contrat d'assurance-vie a demandé de nouveaux examens, qui ont permis de détecter une substance toxique dans son estomac, un dérivé d'une plante chinoise appelée gelsemium. L'enquête se poursuit.

4 Un magnat géorgien mort d'une crise cardiaque

Associé à Berezovsky, Badri Patarkatsishvili est mort en février 2008. Il avait supervisé la privatisation de la compagnie énergétique Sibneft, devenue Gazprom Neft. Comme lui, il s'est finalement heurté à Vladimir Poutine et a été accusé de fraude et détournement de fonds. Un mois après avoir échoué à l'élection présidentielle dans son pays, il s'est effondré avant de mourir dans son manoir près de Londres, à 52 ans. Il avait rencontré Berezovsky et Glouchkov un peu plus tôt ce jour-là. L'enquête a conclu à une crise cardiaque.

5 Un espion britannique retrouvé dans un sac de sport

Le corps de Gareth Williams a été retrouvé en août 2010, nu, dans un sac de sport, cadenassé de l'extérieur, dans la baignoire d'un appartement londonien. Il avait 31 ans. L'enquête a conclu à une mort "d'origine probablement criminelle". Ce mathématicien travaillait au quartier général des communications du gouvernement, le service de renseignement électronique et d'écoutes du Royaume-Uni. Selon un ex-agent russe ayant fait défection, il aurait été approché pour travailler pour le compte de Moscou, mais aurait refusé.

6 Un agent immobilier britannique tombé du quatrième étage

Scot Young est tombé du quatrième étage d'un immeuble londonien le 8 décembre 2014. Il s'est empalé sur les pointes d'une grille. La police n'a pas considéré sa mort comme suspecte. Selon les conclusions de l'enquête, l'hypothèse du suicide n'était pas certaine, étant donnée la difficulté à déterminer son état d'esprit avant sa mort. Il avait négocié des contrats pour Berezovsky, nourrissant la colère des autorités russes à son encontre.

7 Un avocat tué dans un accident d'hélicoptère

Stephen Curtis est mort en mars 2004 dans le crash de son hélicoptère. L'enquête a conclu à un accident, ne faisant état que de "minces indices" pouvant accréditer la thèse d'une machination. Il était directeur exécutif de la banque russe Menatep.