Ex-espion russe empoisonné : les animaux domestiques de Sergueï Skripal sont morts

Les autorités britanniques n'ont pas précisé si le chat et les deux cochons d'Inde avaient succombé au poison ou s'ils étaient morts de faim après être restés seuls dans la maison.

Des victimes collatérales. Un mois après l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury dans le sud-ouest de l'Angleterre, le sort des animaux domestiques de l'ancien espion russe a été rendu public. Le chat et les deux cochons d'Inde de l'ancien agent double ont été retrouvés morts. Une porte-parole du ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales l'a annoncé, jeudi 5 avril.

"Lorsqu'un vétérinaire a pu accéder à la propriété" de Sergueï Skripal, les "deux cochons d'Inde étaient malheureusement morts", a-t-elle expliqué. "Un chat a également été trouvé dans un état de détresse, et un chirurgien vétérinaire a pris la décision d'euthanasier l'animal pour mettre fin à ses souffrances". La porte-parole n'a pas précisé si les animaux étaient morts d'une intoxication subie lors de l'empoisonnement des Skripal ou bien de faim après être restés sans nourriture dans la maison.

Au cœur des tensions entre Moscou et Londres

La question du sort des animaux de compagnie des Skripal s'était invitée dans le bras de fer diplomatique entre Londres et Moscou, rapporte le Guardian. "Où sont les animaux, dans quel état sont-ils ?", avait demandé mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. "Nous parlons d'organismes vivants, et si des agents toxiques ont été utilisés, les organismes vivants ont dû souffrir."

Selon le Sun, le chat de Sergueï Skripal, qui s'appelait Nash Van Drake, a été transporté dans un laboratoire militaire, près de Salisbury, où il a été euthanasié. Les restes du chat et des cochons d'Inde ont été incinérés, selon le Sun, qui cite des sources gouvernementales. L'ambassade de Russie à Londres avait, elle, fait état d'un deuxième chat, qui n'a pas été mentionné par la porte-parole britannique.