Eurozapping : l'opposition muselée en Biélorussie ; les services de santé ruinés au Royaume-Uni

Onze ans de prison pour l'égérie des manifestations contre Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Maria Kolesnikova était devenue la figure de l'opposition au président réélu et contesté.

Le Royaume-Uni veut renflouer son service de santé. Exsangues après l'épidémie de Covid-19, les services de santé britanniques ont besoin d'argent. Le gouvernement de Boris Johnson propose six millions d'euros. Avant le Brexit, il annonçait pouvoir le faire sans augmenter impôts et assurances. Aujourd'hui, le peuple britannique pourrait bien mettre la main à la poche.

Un fabuleux trésor au Danemark

Au Danemark, le plus grand trésor jamais découvert : plus d'un kilogramme de pièces et des bijoux, tous en or, enfouis depuis 1 500 ans. Ce trésor a été trouvé par hasard par un archéologue amateur avec son détecteur de métaux. Ces pièces du Ve siècle permettront de mieux comprendre l'histoire et la religion du Danemark.