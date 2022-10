"Elle a mis le chaos" : après la démission de la Première ministre britannique Liz Truss, la déception des habitants du bastion conservateur de Guildford

A Guildford, au sud-ouest de Londres, où les conservateurs gagnent les élections depuis vingt ans, les habitants expriment leur désarroi et leurs inquiétudes après la démission de la Première ministre Liz Truss, qui n'aura gouverné que 44 jours.

Des passants bravent la pluie fine pour faire du shopping dans la rue commerçante chic du centre-ville de Guildford, bastion conservateur au sud-ouest de Londres. Là-bas, après la démission jeudi 20 octobre de la Première ministre conservatrice Liz Truss, après 44 jours seulement à la tête du gouvernement, les habitants sont extrêmement déçus et incertains sur l’avenir.

>> Démission de Liz Truss : les 45 jours tumultueux de la Première ministre britannique

Parmi eux, Janet, qui sort d'un magasin et s'inquiète pour son pouvoir d'achat. Elle en veut à Liz Truss : "Elle a ruiné l'économie, elle est totalement incompétente, tempête-t-elle. Combien de millions de pounds ont disparu à cause d'elle ? Je suis une conservatrice et bien sûr, je suis très déçue. C'est la faute du parti qui l'a autorisée à nous diriger." Le constat est unanimement sévère ici : "Contente qu'elle soit partie parce qu'elle a mis le chaos", note ainsi une autre passante.

Un problème de "casting"

Avec la Bourse qui s'effondre, la dette qui explose, l'inflation qui continue de grimper, Liz Truss est avant tout un problème de casting pour ces conservateurs, un problème qui n'aurait jamais dû arriver, selon Richard : "L'ensemble du peuple ne voulait pas qu'on change Boris Johnson, souligne-t-il. Ce qu'il se passe, ce n'est pas à cause des conservateurs, mais c'est une question de leadership."

"Il y a eu une erreur de casting, mais le gouvernement fait le travail : c'est en construction et il doit continuer à construire." Richard à franceinfo

Dans cette ville, les conservateurs remportent toutes les élections depuis plus de vingt ans et cela risque de durer. Aucun ne compte changer de parti malgré la situation. Tous ont leurs prétendants : Rishi Sunak l'ex finaliste face Liz Truss, Boris Johnson, l'ex Premier ministre controversé. Ils espèrent que l'élection du prochain Premier ministre sera évidente, pas trop serrée, pour retrouver un semblant d'unisson chez les conservateurs.