Eurozapping : baisse record de la livre sterling en Grande-Bretagne

Lundi 26 septembre, la livre sterling a frôlé la parité avec le dollar, du jamais-vu depuis 50 ans. La devise britannique est victime des plans du nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, notamment des réductions d'impôts payées par des emprunts. Les marchés n'ont plus confiance dans l'économie britannique. La banque d'Angleterre devra remonter ses taux d'intérêt pour sauver sa monnaie, au risque d'aggraver la récession.

La retraite à 65 ans pour les femmes en Suisse

En Suisse, la retraite à 65 ans pour les femmes vient d'être adoptée à seulement 50,6 %. Les hommes, qui partaient à la retraite un an après les femmes, ont voté pour la mesure à 65 %. "C'est peut-être un premier pas vers l'égalité entre hommes et femmes", affirme un Suisse. La mesure était pourtant censée compenser des inégalités, notamment concernant la maternité. Lundi 26 septembre, les femmes étaient dans la rue. Une pétition a déjà récolté 60 000 signatures en 24 heures, et une grève s'annonce pour juin 2023.