Disparition d'Emiliano Sala : le pilote de l'avion n'était pas habilité à voler de nuit

Est-ce la principale raison du crash ou une circonstance aggravante ? Selon la BBC, le pilote de l'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala était daltonien. David Ibbotson n'était ainsi pas habilité à voler la nuit, son problème aux yeux lui empêchant de distinguer normalement les couleurs vertes et rouges. Le pilote n'était par ailleurs pas autorisé à effectuer des vols commerciaux à bord de l'avion en question.

Un imbroglio financier

"Emiliano Sala valait 17 millions d'euros. Il avait été vendu par Nantes au club gallois de Cardiff, le contrat avait été paraphé 4 heures avant le décollage de l'avion, si bien que Nantes considère qu'il ne lui appartenait plus et que Cardiff doit donc régler cette somme-là", rapporte le journaliste Arnaud Comte depuis Londres (Royaume-Uni). De son côté, le club gallois refuse de payer et estime que tout n'avait pas été entièrement réglé dans le contrat. La Fédération internationale de football a été saisie ; elle devrait se prononcer dans les prochaines semaines.

Le JT

Les autres sujets du JT