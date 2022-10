DIRECT. Démission de Liz Truss : le nouveau Premier ministre britannique sera désigné d'ici le 28 octobre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROYAUME_UNI

: Quel sens du timing ! En plein emballement de l'actualité politique outre-Manche, la bande-annonce de la saison 5 de The Crown vient d'être dévoilée. Le retour de la série qui suit l'histoire de la monarchie britannique est prévu le 9 novembre sur Netflix.



(YOUTUBE)

: Ce n'est pas impossible ! Le scénario d'un retour de l'ancien Premier ministre, Boris Johnson, circule dans la presse britannique depuis plusieurs semaines. Mais cette piste est néanmoins entravée par des boulets de taille. Son départ forcé par une succession de scandales, dont celui des fêtes à Downing Street en violation des restrictions sanitaires, n'est pas si lointain et lui donne une part de responsabilité dans la débâcle actuelle.







(KIRSTY O'CONNOR / AFP)

: Bonjour est-ce que BoJo pourrait revenir ?

: "La pression" sur Liz Truss "était devenue énorme", analyse sur franceinfo Christophe Gillissen, professeur de civilisation britannique à l'Université de Caen. "Elle n'avait aucune issue, aucune solution pour sortir de cette crise", selon lui.









(FRANCEINFO)

: "Il sera possible de conduire un scrutin et de conclure une élection d'ici au vendredi 28 octobre", a déclaré Graham Brady, l'un des responsables du Parti conservateur. Rappelons que le processus de désignation de Liz Truss par les quelque 170 000 adhérents du parti au pouvoir avait pris deux mois après le départ de Boris Johnson.



(JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP)



: Le nouveau Premier ministre britannique sera désigné d'ici le 28 octobre par le Parti conservateur, annonce un responsable de la majorité.

: Pas exactement @Une anglaise, Winston Churchill avait officié sous George VI et Elizabeth II. Avant lui, Stanley Baldwin avait été Premier ministre sous George V, Edouard VIII et George VI. Liz Truss est cependant la première femme à la tête du gouvernement à avoir exercé sous les règnes de deux souverains, puisque Margaret Thatcher n'avait connu qu'Elizabeth II. Pour l'historique complet et plus ancien, je vous invite à consulter la liste des chefs du gouvernement britannique.

: Liz Truss restera dans l’Histoire comme la première Premier ministre à avoir travaillé sous deux règnes, SM Elizabeth II et SM Charles III.

: Le chef de l'opposition britannique, le travailliste Keir Starmer, a appelé à la tenue d'élections législatives dès "maintenant". Ce nouvel appel du chef du Labour intervient alors que Liz Truss a annoncé qu'un scrutin interne au parti conservateur serait organisé pour que son successeur soit désigné "d'ici à la fin de la semaine prochaine".

: En marge du sommet des Vingt-Sept à Bruxelles, Emmanuel Macron réagit à l'annonce de la démission de Liz Truss. "Nous avons eu plusieurs rencontres qui ont toujours été très constructives", raconte le président français. Et d'ajouter que "la France souhaite avant tout la stabilité" du Royaume-Uni.







(FRANCEINFO)



: Liz Truss a annoncé qu'un scrutin interne au sein de la majorité se tiendrait "d'ici la fin de semaine prochaine" pour lui désigner un successeur.

: En cause notamment, son premier budget, qui a fait tanguer son début de mandat, en prévoyant des baisses d'impôts pour les plus riches et des nouvelles dépenses partiellement financées pour lutter contre la crise énergétique. Sous la pression des marchés financiers et des élus conservateurs, l'ancienne députée du Norfolk a dû abandonner la majeure partie de son plan et limoger son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng.

: La cheffe de gouvernement conservatrice était plongée dans une crise politique depuis plusieurs semaines. Ses erreurs politiques et sa mauvaise lecture de la situation économique étaient pointées du doigt, au sein même de sa majorité.





(DANIEL LEAL / AFP)



: La Première ministre britannique, Liz Truss, annonce qu'elle "présente sa démission" au roi Charles III.

: Le ministre britannique a assuré avoir adressé ses "préoccupations" à son homologue russe, Sergueï Choïgou, qui lui a répondu le 10 octobre "qu'une enquête avait été menée sur les circonstances de l'incident et qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique du SU-27".

: Le Royaume-Uni accuse l'aviation russe d'avoir tiré un missile le 29 septembre à proximité d'un avion britannique patrouillant au-dessus de la mer Noire. Un RC-35 de type civil de la Royal Air Force a été "intercepté" dans l'espace aérien international, par "deux Su-27 armés", a expliqué le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, devant les députés.