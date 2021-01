Covid-19 : la rentrée décalée en Angleterre

Le gouvernement britannique a décidé de laisser des milliers de classes fermées lundi 4 décembre en raison de la nouvelle variante du virus, plus contagieuse, qui circule en Angleterre. "La reprise ce matin est très partielle", explique le journaliste Matthieu Boisseau en duplex depuis Londres pour France 2. "La rentrée a été décalée d’une à deux semaines pour l’ensemble des écoles secondaires (l’équivalent des collèges et lycées), et pour les écoles primaires de Londres et du sud-est de l’Angleterre", précise le journaliste.

Chaos dans les écoles

Des millions d’écoliers sont concernés par ces fermetures d’écoles. Mais l’opposition travailliste et les syndicats d’enseignants demandent des mesures encore plus strictes : la fermeture de toutes les écoles dans toute l’Angleterre. Le premier ministre, Boris Johnson, a confirmé que cette option était sur plan table. La confusion règne sur le pays. "Certains parents ont reçu un mail hier soir de leur école qui devait ouvrir ses portes et qui finalement a décidé au dernier moment de rester fermée, difficile de s’organiser dans ces conditions", raconte Matthieu Boisseau.

