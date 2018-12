VIDEO. Une nouvelle œuvre de Banksy dénonce la pollution

Sur le mur d'un garage de Port Talbot, petite ville industrielle du Pays de Galles, Banksy a réalisé une nouvelle œuvre intitulée Season's greetings (meilleurs vœux). On y voit un enfant jouant avec des flocons de neige... Ou plutôt des particules de cendres émanant d'une poubelle en flammes. Le street artist a voulu dénoncer la pollution. En mai 2018, Port Talbot a été présentée, à tort, comme la ville la plus polluée du Royaume-Uni. Les usines sidérurgiques polluent la ville depuis longtemps.

Une œuvre immédiatement protégée

C'est un cadeau de fin d'année qui amuse les passants. L'œuvre de l'artiste, qui est de plus en plus coté, a dû être protégée. Mercredi 19 décembre, le street artiste a publié une vidéo sur Instagram de son nouveau graffiti. Du plan serré au plan large, la caméra filme d'abord l'enfant qui figure sur un premier mur, puis la poubelle en flammes sur le mur adjacent, les habitations des alentours, des cheminées d'usine et enfin l'intégralité du complexe sidérurgique situé en plein cœur de la ville. L'image est accompagnée de la chanson de Noël pour enfants Little Snowflake.