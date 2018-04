VIDEO. Regardez la déclaration de Jean-Yves Le Drian et Florence Parly après les frappes occidentales en Syrie

L'opération militaire menée par les Etats-Unis, le Royaume Uni et la France est "légitime", "proportionnée et ciblée", a déclaré samedi 14 avril le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au cours d'une déclaration commune avec la ministre des Armées Florence Parly depuis l'Elysée. "L'escalade chimique en Syrie n'est pas acceptable", a affirmé Jean-Yves Le Drian à plusieurs reprises, affirmant que "la ligne rouge a été franchie" par le régime de Damas.

La ministre des Armées, Florence Parly, a donné quelques détails sur l'implication des forces françaises. La France a mobilisé à la fois des moyens navals en Méditerranée et des avions de chasse. "Des frégates multimissions, accompagnées de bâtiment de protection et de soutien, ont été déployées en mer Méditerranée. Dans le même temps un raid aérien est parti en début de nuit de plusieurs bases aériennes en France afin de rejoindre les côtes de la Syrie", a détaillé la ministre. "Ces différents moyens ont tiré de manière parfaitement coordonnée des missiles de croisière (...) en étroite synchronisation avec nos alliés américains et britanniques", a-t-elle précisé.