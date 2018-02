Syrie : les bombardements se poursuivent dans le fief rebelle de la Ghouta

Au moins 21 civils ont été tués, samedi. Depuis le 18 février, 474 civils ont été tués dont une centaine d'enfants et plus de 1 500 blessés, selon les décomptes de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Aucun répit pour les civils de la Ghouta orientale. L'aviation et l'artillerie du régime a de nouveau ciblé, samedi 24 février, cette zone, tuant au moins 21 civils, après des bombardements nocturnes intenses. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'aviation russe a participé aux raids du régime dans cette vaste région assiégée depuis 2013. Mais Moscou a démenti son implication.

Un vote à l'ONU reporté

Cette campagne aérienne dévastatrice a été lancée dimanche dernier par le régime en prélude à une offensive terrestre pour reprendre ce dernier fief contrôlé par les rebelles aux portes de Damas, un bastion du pouvoir.

Depuis le 18 février, 474 civils ont été tués dont une centaine d'enfants et plus de 1 500 blessés dans les bombardements du régime, selon un nouveau bilan provisoire de l'OSDH. Vendredi, 41 civils ont péri dont 17 enfants. Tous les jours, des corps sont évacués des décombres et le bilan ne cesse de s'alourdir. Le vote attendu vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve d'un mois en Syrie a été repoussé à samedi 19 heures, heure de Paris.