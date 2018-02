Syrie : le Conseil de sécurité de l'ONU "réclame" à l'unanimité un cessez-le-feu de trente jours

Ce cessez-le-feu doit "permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves".

Le Conseil de sécurité de l'ONU lors du vote d'une résolution sur un cessez-le-feu en Syrie, le 24 février 2018, à New York (Etats-Unis). (DON EMMERT / AFP)