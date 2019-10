La Cour européenne des droits de l'homme saisie pour empêcher le transfert d'enfants français détenus en Syrie vers l'Irak

Amine Elbahi avait déjà porté plainte contre la France parce qu'elle ne voulait pas rapatrier les enfants des jihadistes.

L'oncle de deux enfants de 2 et 3 ans retenus dans les camps kurdes en Syrie vient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, a appris franceinfo mardi 22 octobre. Une saisine inédite pour empêcher le transfert des enfants français détenus en Syrie vers l'Irak.

Les enfants pourraient faire l'objet de traitements inhumains et assister à la condamnation à mort de leurs mères en Irak.Amine Elbahi, oncle de deux enfants détenus en Syrieà franceinfo

En juin dernier, cet homme, qui habite Roubaix dans le Nord avait déjà porté plainte devant la Commission européenne contre la France "qui refuse de les rapatrier" alors qu'ils sont "en danger".

Il avait également appelé la France à ne pas envoyer les détenus risquer la peine de mort en Irak

Mi-octobre sur franceinfo Amine Elbahi avait lancé un appel au chef de la diplomatie. "J'appelle Jean-Yves Le Drian à prendre toutes ses responsabilités en faisant juger les jihadistes français dans notre pays", en espérant "qu'il ne cède pas aux caprices et à la pression de l'opinion publique".

"La France a aboli la peine de mort et je ne veux pas que l'État français contribue au processus de transfèrement des détenus en Syrie vers l'Irak où ils risquent la peine de mort !", avait-il dénoncé avant d'ajouter : "On connaît les conditions de détention dans ce pays, surtout quand on sait que Daech s'est constitué dans les prisons irakiennes. On ne peut pas accepter pour des raisons sécuritaires que les jihadistes soient détenus là-bas".