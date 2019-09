Des familles de femmes et d'enfants français retenus en Syrie portent plainte contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

Les plaintes ont été déposées auprès de la Cour de justice de la République.

Une dizaine de familles de femmes et d'enfants de jihadistes français retenus dans des camps kurdes en Syrie ont porté plainte contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour "omission de porter secours" en refusant de les rapatrier, a appris lundi 16 septembre franceinfo auprès de Maitre Henri Leclerc, avocat de plaignants. Les plaintes ont été déposées en juillet et en septembre auprès de la Cour de justice de la République (CJR).

La CJR est la seule instance compétente pour juger les actes commis par les membres du gouvernement dans l'exercice des leurs fonctions. Les plaignants pointent du doigt le refus de manière "pesée, volontaire et intentionnelle" du chef de la diplomatie française de rapatrier les femmes et enfants de jihadistes français retenus dans des camps kurdes en Syrie. D'après leurs familles, ils sont "en situation de péril".

Un plan de rapatriement global gelé

Malgré les demandes répétées des Kurdes aux Etats de "prendre leurs responsabilités et de rapatrier leurs ressortissants", le gouvernement français n'a accepté de rapatrier les enfants de ces camps qu'au "cas par cas".

"Ces enfants sont en grand danger, l’hiver arrive et ils dorment dans une tente. L'un est mort cet été. Nous savons que d’autres sont en danger de mourir très rapidement, c'est un pays très froid l'hiver", rapporte à franceinfo Me Henri Leclerc. "L’objectif de cette plainte, c’est que la France fasse quelque chose. Nous le demandons depuis longtemps, le ministre dit qu'il ne peut rien faire, je ne comprends pas pourquoi. Il nous dit qu'il essaye mais il ne nous dit pas ce qu’il essaye de faire." L'avocat pointe le rapatriement des orphelins totaux et ne "comprend pas pourquoi les autres ne peuvent pas revenir."

Au début de l'année, un plan de rapatriement global des jihadistes et de leurs familles avait été préparé, d'après des documents consultés par Libération et l'AFP. Mais ce plan n'a jamais été mis en oeuvre et quelque 200 enfants sont toujours bloqués en Syrie.