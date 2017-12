En Syrie, les premières évacuations médicales de la Ghouta orientale sont une "goutte", mais "c'est une bonne nouvelle"

En Syrie, les premières évacuations humanitaires de la Ghouta, à l'est de Damas, attendues depuis des semaines, ont commencé dans la nuit de mardi à mercredi 27 décembre. Cette zone rebelle assiégée par l'armée syrienne est totalement bouclée. Près de 400 000 personnes, dont de nombreux malades, sont prises au piège.

Des ambulances transportant des malades ont quitté la Ghouta orientale, en direction de Damas. L'ONU demandait au régime syrien de permettre l'évacuation de 500 personnes nécessitant une aide médicale d'urgence. Des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux par le Croissant Rouge syrien qui a conduit ces évacuations avec le Comité international de la Croix Rouge.

#Photos : @syredcrescent volunteers together with @ICRC just started to transfer cases in need of medical care from east #Ghouta to hospitals in #Damascus after long negotiations supported by Sarc President and @federation president pic.twitter.com/MTLCGElrfS