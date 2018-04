Syrie : les experts chargés d'enquêter sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques n'ont pas eu accès au site de Douma

Il faudra encore attendre pour avoir des preuves formelles. La mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), dépêchée en Syrie pour enquêter sur l'attaque chimique présumée perpétrée à Douma début avril, n'a pas encore eu accès au site, affirme l'ambassadrice britannique à l'OIAC.

"L'OIAC est arrivée samedi à Damas. La Russie et la Syrie [présentes au sol] n'ont pas encore autorisé l'accès à Douma", a-t-elle déclaré lundi 16 avril dans un tweet, lors d'une réunion d'urgence du conseil exécutif de l'OIAC à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a auparavant exhorté l'OIAC à "demander des comptes aux auteurs de l'attaque de Douma", sans quoi le monde risquerait "d'autres utilisations barbares d'armes chimiques, en Syrie et ailleurs".

#OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia & Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate.