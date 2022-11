Chantiers au Qatar : le groupe Vinci mis en examen pour travail forcé et réduction en servitude

A moins de deux semaines de l’ouverture du Mondial 2022 au Qatar, le groupe Vinci a été mis en examen pour réduction en servitude et travail forcé concernant les chantiers pour la Coupe du monde 2022. La firme a contesté les allégations.

Convoquée devant la justice, la filiale qatarie de Vinci a été mise en examen, mercredi 9 novembre. Depuis 2015, plusieurs plaintes ont été déposées par deux associations et sept anciens employés. Tous dénoncent les conditions de travail. Sandra Cossart, directrice de l’association Sherpa, dénonce “des conditions de travail extrêmes avec des températures entre 45 et 50 degrés, sans protection adéquate”, avant de souligner “des conditions sanitaires terribles, ils disent être entre 8 et 10 par chambre sans sanitaires adéquats.”

Vinci conteste les accusations

Dans un communiqué publié le lundi 7 novembre, Vinci réfute ces allégations. C’est la première fois qu’une entreprise du CAC 40 est mise en examen pour réduction en servitude et travail forcé. Le groupe Vinci va devoir présenter sa ligne de défense moins de deux semaines avant l’ouverture du Mondial.