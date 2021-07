Projet Pegasus : Emmanuel Macron change de téléphone et de numéro après la potentielle infection de son appareil par le logiciel espion

Emmanuel Macron a changé de téléphone et de numéro, jeudi 22 juillet, selon les informations de France Télévisions. Ce changement intervient deux jours après les révélations par le consortium international de journalistes Forbidden Stories de la présence de l'un des numéros de téléphone du président de la République sur une liste de cibles du logiciel espion Pegasus. Un conseil restreint de défense et de sécurité nationale avait été convoqué par Emmanuel Macron jeudi matin à la suite de ces révélations.

>> Projet Pegasus : Emmanuel Macron parmi les cibles du Maroc

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a proposé ses services à celles et ceux pour qui il y a des soupçons d’intrusion sur la base d un protocole et un accompagnement renforcés, a également appris France Télévisions. Plusieurs journalistes, opposants et chefs d'Etats ont été ciblés par Pegasus. En France, une quinzaine de ministres et anciens ministres, ainsi que deux journalistes de Mediapart, font partie de la liste des personnes ciblées, voire surveillées par le logiciel.