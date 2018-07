Yémen : les ravages de la guerre

La guerre au Yémen dure depuis trois ans. D'un côté, les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. De l'autre, le gouvernement loyaliste qui a le soutien de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le voisin saoudien bombarde depuis mars 2015 les zones rebelles, notamment la région de Saada.

10 000 morts, 2 millions de déplacés

Une équipe du Programme alimentaire mondial de l'ONU a réussi à tourner des images, la ville est totalement détruite. Selon les ONG, la situation humanitaire est catastrophique au Yémen, le pays est frappé par des épidémies de rougeoles, de choléra et par la famine. Les files d'attente devant les locaux du Programme alimentaire mondial de l'ONU sont interminables. Le conflit au Yémen a fait plus de 10 000 morts et 2 millions de déplacés.