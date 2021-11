Yémen : le conflit a fait 377 000 morts

C’est une guerre qui se déroule loin des caméras et, pourtant, il s’agit de la plus grande catastrophe humanitaire au monde selon l’ONU. L'Organisation des Nations unies vient de publier un rapport accablant. D’ici à la fin de l’année 2021, la guerre aura fait 377 000 morts, dont 150 000 tués au combat et 277 000 dus à la famine et aux maladies. Le Yémen est un pays déchiré depuis sept ans.





Un enfant meurt toutes les neuf minutes



L’ouest du Yémen est aux mains des rebelles houthis, alliés de l’Iran, et l’est du pays est aux mains des forces loyalistes, soutenues par l’Arabie Saoudite. Les enfants sont les premières victimes de ces combats sanglants. Selon l’Onu, au Yémen, un enfant de moins de cinq ans meurt toutes les neuf minutes. Dans un hôpital tenu par Médecins sans frontières, le personnel est débordé. “Chaque mois, 400 patients arrivent au service de malnutrition”, affirme un membre de l’ONG.