Iran : un attentat terroriste a ciblé un défilé militaire

Partout dans le pays, les Iraniens célèbrent la fin de la guerre contre l'Irak en 1988. Une célébration qui prend place à Téhéran, mais aussi à Ahvaz, dans le sud-ouest du pays, où une attaque a eu lieu à 9 heures, heure locale, samedi 22 septembre. Elle a été filmée en direct par la télévision iranienne. Des coups de feu, suivis d'un moment de panique et de confusion. Le bilan provisoire est lourd : 24 morts et 53 blessés dont des enfants. Les assaillants : quatre hommes. Deux d'entre eux ont été abattus et les deux autres ont été arrêtés.

D'après Téhéran, un groupe séparatiste arabe serait à l'origine de l'attaque

Sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères pointe du doigt les États-Unis et leurs alliés saoudiens. L'attaque n'a jusqu'à présent pas été revendiquée, mais les autorités à Téhéran évoquent la responsabilité d'un groupe séparatiste arabe, présent dans la région à la frontière avec l'Irak.

