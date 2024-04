Tensions au Proche-Orient : l'Iran saisit un navire lié à Israël

Samedi 13 février, des gardiens de la révolution iraniens ont intercepté un porte-container lié à l'État Hébreu. L'armée israélienne a annoncé qu'elle se tenait prête à agir.

Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Depuis un hélicoptère, plusieurs gardiens de la révolution iraniens descendent en rappel sur un porte-container. À son bord, 25 membres d'équipage. L'agence de presse officielle de l’Iran précise que ce navire était en train de se diriger vers les eaux territoriales du pays, près du détroit d’Ormuz. Le navire serait lié à Israël, selon eux. L’État hébreu a immédiatement réagi. "L’Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver la situation. Nous avons renforcé notre capacité à protéger Israël contre toute nouvelle agression iranienne", a ainsi déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

Joe Biden envoie des troupes

L’escalade des tensions se poursuit donc entre les deux pays. Depuis le 1er avril et la frappe sur le consulat iranien en Syrie, imputée à Israël, Téhéran promet une riposte. Le président américain s’attend à ce que l’Iran passe prochainement à l’action et prévient : "Ne le faite pas. Nous sommes dévoués à la défense d’Israël et l’Iran ne réussira pas". Les États-Unis ont déjà annoncé envoyer des troupes et moyens supplémentaires dans la région.