Jérusalem-Est : au moins 7 morts dans une fusillade près d'une synagogue, l'ambassade de France en Israël se dit "horrifiée par l'attaque terroriste"

La police israélienne précise qu'il y a "plusieurs blessés" et que l'assaillant a été "neutralisé".

La violence au Proche-Orient continue de s'embraser. Une fusillade a éclaté à proximité d'une synagogue, vendredi 27 janvier, et a fait au moins sept morts, a annoncé la police israélienne. L'attaque a eu lieu dans un quartier de Jérusalem-Est, partie de la ville annexée par Israël.

Les forces de l'ordre israéliennes précisent sur Twitter qu'il y a "plusieurs blessés". L'assaillant a été "neutralisé", ajoutent-elles.

"Un acte ignoble"

Dans un message publié sur Twitter, l'ambassade de France en Israël s'est dite "horrifiée par l’attaque terroriste (...), la plus meurtrière depuis des années". "Un acte d’autant plus ignoble qu’il a été commis en ce jour de commémoration internationale de la Shoah. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches", poursuit la diplomatie française.

Les Etats-Unis ont pour leur part dénoncé une attaque "épouvantable". "Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'Etat, Vedant Patel.

Neuf Palestiniens ont été tués jeudi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'un raid israélien. Des dizaines de personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Selon l'armée israélienne, le raid mené dans la matinée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine était une "opération de contre-terrorisme".