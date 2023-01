Proche-Orient : neuf Palestiniens tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie

L'Autorité palestinienne a annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020.

L'Autorité palestinienne dénonce "un massacre". Neuf Palestiniens ont été tués, jeudi 26 janvier, à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'un raid israélien. Des dizaines de personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, affirme le ministère palestinien de la Santé.

Selon l'armée israélienne, le raid mené dans la matinée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine était une "opération de contre-terrorisme". Elle visait des membres de l'organisation Jihad islamique qui, d'après le ministre de la Défense Yoav Galant, planifiaient une attaque en Israël.

Il est "essentiel de faire baisser les tensions", déclare l'ONU

Par ailleurs, un dixième Palestinien a été tué par balle par les forces israéliennes jeudi, à Al-Ram, près de Jérusalem, dans des conditions non précisées, et plusieurs autres ont été blessés dans d'autres incidents. Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l'armée israélienne et le Jihad islamique à Gaza. Au moins 49 Palestiniens ont péri lors de ces trois journées d'août 2022.

Ces décès de la journée portent à 30 le nombre de Palestiniens, civils ou membres de groupes armés, tués depuis le début de l'année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens.

"Nous continuons d'observer les niveaux élevés de violence et les tendances négatives qui ont caractérisé 2022", a regretté dans un communiqué l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, jugeant "essentiel de faire baisser immédiatement les tensions". Dans la foulée de ce raid, l'Autorité palestinienne a déclaré mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020.