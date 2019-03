VIDEO. Mon petit-fils, ma bataille

Sur le front irakien, la guerre contre Daech vient d’être remportée, mais de nombreuses questions demeurent. Depuis que le conflit touche à sa fin, c'est un cas de conscience pour le gouvernement d'Emmanuel Macron : que faire des enfants de jihadistes français partis combattre aux côtés de Daech ?

Le président de la République a préconisé "une approche au cas par cas (…) en lien avec la Croix-Rouge internationale. (…) une approche humanitaire, avec beaucoup de vigilance"…

Bloqués dans des camps en Syrie

Ils ont 5, 6 ans, 12 pour les plus âgés et sont bloqués dans des camps en Syrie. Faut-il les abandonner avec leurs parents, ou les rapatrier sur le sol français ? En France, leurs grands-parents les réclament. L'équipe de "Complément d'enquête" a rencontré ces proches qui se battent pour récupérer leurs petits-enfants, malgré l'opprobre et la honte.

